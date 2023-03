La Power Ranger rosa Amy Jo Johnson estalla: «Dejad de decir que fue por dinero»

Agencias:- Entre 1993 y 1996 se emitió la icónica serie Power Rangers, producción que sumó un total de tres temporadas y 156 episodios. El 19 de abril Netflix estrenará Mighty Morphin Power Rangers: Ayer, hoy y siempre, un especial con motivo del 30 aniversario de la ficción y que contará con una gran ausencia: Amy Jo Johnson.

Amy Jo Johnson encarnó al Power Ranger rosa tanto en la serie como en Power Rangers: la película, pero no aparecerá en el nuevo especial. Anteriormente, la actriz ya se pronunció sobre su ausencia a través de Twitter. «Para que conste, nunca dije que no… Simplemente, no dije que sí a lo que me ofrecieron. Pero hay otras cosas divertidas por llegar. Espero ver a mis amigos patear traseros», explicó.

Ahora la intérprete ha vuelto a hablar del tema, desmintiendo las especulaciones de que había rechazado participar por motivos económicos, y una vez más lo ha hecho en Twitter. «Por favor, dejad de decir que no hice la reunión por dinero. Simplemente no es cierto. Tal vez simplemente no quería ponerme mallas a mis 50 años o no podía ir a Nueva Zelanda durante un mes. O no es algo que os importe», expuso.

Además, Amy Jo Johnson también confirmó que Jason David Frank, actor que interpretó al Power Ranger verde y que murió en 2022, tampoco participó en la producción. «Jason David Frank y yo decidimos no hacerlo por nuestras propias razones. Filmaron antes de que falleciera», aclaró.