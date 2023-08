Kevin Hart, en silla de ruedas tras competir con ex-estrella de la NFL

Kevin Hart terminó temporalmente en una silla de ruedas por intentar hacer «cosas de jóvenes». Así lo dijo la estrella de cine, que publicó un video en su cuenta verificada de Instagram con un pie de foto que dice: «¡¡¡Debo ser el hombre más tonto vivo!!!!!».

Utilizando algunos improperios tanto en el pie de foto como en el video, Hart relató cómo intentó competir en una carrera de 36 metros con un amigo, el exjugador de la NFL Stevan Ridley, y acabó lesionándose.

«Damas y caballeros, los 40 años son algo real», dijo Hart. «A todos mis hombres y mujeres de 40 años o más, no es un juego. Respeten esa edad».

Luego dijo que estaba en una silla de ruedas por intentar hacer «cosas de jóvenes».

Hart contó que apostó con Ridley a que podía ganarle en el sprint, pero que recibió una lección de humildad.

«Me desgarré la parte baja del abdomen, tengo los abductores desgarrados», reveló. «No sé lo que es eso, pero me los desgarré. También me los desgarré. No puedo andar», dijo.

Hart, de 44 años, también se refirió a sí mismo como el «hombre vivo más estúpido» en respuesta a una pregunta sobre por qué estaba corriendo en primer lugar.

Ridley respondió al video de Kevin Hart en sus historias de Instagram.

«¡MI CULPA @KEVINHARTFOREAL! CÚRATE Y SIGUE HACIÉNDONOS REÍR A TODOS!», escribió.

En 2019, Hart sufrió «importantes lesiones en la espalda» tras un accidente de coche.