Jennifer López lanzará el 16 de febrero su primer disco en 10 años «This is Me… Now»

Cantautora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria, López (Nueva York, 1969) inició su carrera musical en 1999 con el disco ‘On The 6’ tras haber ganador popularidad previa en filmes como ‘Selena’, en la que interpretaba a la diva latina del mismo nombre.

Hasta su octavo y último disco, ‘A.K.A.’ (2014), la artista ha construido una sólida discografía sostenida por canciones de éxito como ‘If You Had My Love’, ‘I’m Real’ o ‘Let’s Get Loud’ y actuaciones memorables como la que protagonizó en el intermedio musical de la Superbowl en 2020 junto a Shakira.