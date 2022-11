Jennifer López celebra los 20 años del álbum que expuso su romance con Ben Affleck

Santo Domingo:- La cantante Jennifer López recordó este viernes en sus redes sociales que hace 20 años lanzó al mercado su álbum «This Is Me… Then» y para ir celebrando, ya que se estrenó oficialmente el 25 de noviembre de 2002, la también actriz y bailarina publicó un álbum de vinilo.

Esta producción es muy significativa para ella porque en ese año inició su romance con su ahora esposo, el actor Ben Affleck, quien salió en el recordado video «Jenny from the Block» protagonizado por ella y Ben.

El romance de Bennifer, como se le llamó a la pareja desde el inicio, produjo un circo mediático. Por eso el videoclip se enfoca en una persecusión de los paparazzis hacia ellos.

Su relación con Affleck fue su principal inspiración para el álbum, que está dedicado a él, recoge la prensa rosa. Inicialmente programado para ser lanzado al año siguiente, en cambio, » This Is Me…» Then se adelantó rápidamente después de que Tommy Mottola, director de Sony Music Entertainment, filtrara intencionalmente su sencillo principal, «Jenny from the Block».

«Es una locura verme hablando de mostrarles a mis hijos este álbum dentro de 20 años, ¡y aquí estamos! Mucho ha cambiado… yo he cambiado… pero algunas cosas se han mantenido igual. La vida es un camino poéticamente hermoso y, a veces, roto… #20yearsofTHISISMETHEN ?», escribió la diva del Bronx este viernes en sus redes sociales con partes del videoclip original con Ben Affleck, así como fotografías suyas nunca antes lanzada.

Agregó: «Hoy es el día 1 de nuestra #cuenta regresiva hasta el 25 de noviembre, que es el vigésimo aniversario del lanzamiento del álbum y para conmemorar este aniversario, HOY lanzamos el álbum por primera vez en VINILO … así que retrocedamos en el tiempo juntos. Revive la música y el amor conmigo. ¡¡¡Muchas sorpresas por venir hasta… entonces!!! #ThisIsMeThen Tony Duran».