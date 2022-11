El valor de marca de Samsung Electronics aumenta doble dígito y está entre las cinco Mejores Marcas Globales de 2022

Samsung Electronics Co., Ltd. fue reconocida hoy por Interbrand, una consultora de marca global, como una de las cinco principales en “Mejores Marcas Globales” 2022. Cada año, Interbrand anuncia las 100 mejores marcas del mundo y el valor de marca de Samsung se evaluó en US$ 87.7 mil millones, lo que representa un crecimiento de 17% en comparación con los US$ 74.6 mil millones en 2021, ubicando la empresa en el quinto lugar durante tres años consecutivos.

El logro se basó en el rendimiento financiero restaurado de Samsung, que ahora está cerca de los niveles previos a la pandemia, y una mayor demanda de memoria debido a un aumento en el uso de datos. En 2021, Samsung obtuvo un crecimiento del valor de marca de 20% en comparación con 2020 y este año continúa con un crecimiento de dos dígitos. La mepresa tecnológica ingresó por primera vez a la lista de los 10 principales en 2012, ubicándose en la novena posición, y ha logrado ascender en el ranking cada año, alcanzando el sexto lugar en 2017 y el quinto lugar en 2020.

“Samsung Electronics pudo registrar dos años consecutivos de crecimiento de dos dígitos en valor de marca, todo gracias al apoyo de nuestros clientes globales”, dijo YH Lee, Vicepresidente Ejecutivo y Chief Marketing Officer de Samsung Electronics. “A cambio, toda la empresa trabajará en equipo para brindar una mejor y más satisfactoria experiencia al cliente”.