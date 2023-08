El rapero Tory Lanez fue sentenciado a 10 años de prisión por disparar a Megan Thee Stallion

Infobae – Un juez sentenció al rapero Tory Lanez a 10 años de prisión el martes por disparar y herir a la superestrella del hip hop Megan Thee Stallion.

El juez de la Corte Superior de Los Ángeles, David Herriford, dictó la sentencia a Lanez, de 31 años, quien fue declarado culpable en diciembre por tres delitos graves: agresión con un arma de fuego semiautomática; posesión de un arma de fuego cargada, no registrada, en un vehículo, y disparar un arma de fuego con negligencia grave.

La sentencia pone fin a un juicio dramático que causó revuelo en la comunidad del hip hop, reavivando temas que incluyen la renuencia de las víctimas negras a hablar con la policía, los roles de género en el hip hop, la toxicidad en internet, la protección a las mujeres negras y el tipo particular de misoginia que experimentan las mujeres negras.

Herriford dijo que era “difícil reconciliar” a la persona amable, caritativa y buen padre, que muchas personas describieron que era Lanez durante la audiencia de sentencia, con la persona que disparó el arma contra Megan.

“A veces la gente buena hace cosas malas”, dijo Herriford. “Las acciones tienen consecuencias, y no hay ganadores en este caso”.

Megan testificó que Lanez disparó el arma en la parte posterior de sus pies y le gritó que bailara mientras ella se alejaba de la camioneta en la que viajaban en julio de 2020, después de salir de una fiesta de piscina en la casa de Kylie Jenner en Hollywood Hills. Megan tuvo que someterse a una cirugía para extraer fragmentos de bala.

“Desde que el acusado me disparó brutalmente, no he experimentado un sólo día de paz”, dijo Megan en un comunicado leído por un fiscal el lunes. “Lento pero seguro, me estoy curando y regresando, pero nunca seré la misma”.

Lanez le pidió clemencia a Herriford justo antes de que el juez dictara su sentencia. Lanez solicitó libertad condicional o una sentencia mínima de prisión.