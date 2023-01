Deury Corniel establece récord de Wing Foil en República Dominicana

El kitesurfista profesional, Deury Corniel, logró establecer el récord de velocidad en Wing Foil de República Dominicana sobrepasando una velocidad de 64 km/h.

La hazaña tuvo lugar en los cayos “Siete Hermanos”, un grupo de islotes situados al noroeste de la costa de Monte Cristi.

“Una vez allí, encontré las condiciones perfectas: agua plana, viento que sobrepasaba los 15 nudos y unas playas paradisíacas.” Expresó Deury, al describir el escenario perfecto, tras recorrer todo el país para romper por primera vez el récord de velocidad en Foil nunca antes establecido en la República Dominicana.

Al establecer este nuevo récord sobre el agua, el atleta de Red Bull, Deury Corniel, sienta un precedente en el arriesgado deporte del Kitsurf y Foil. Además, nos confirma que su talento para el kitesurf no tiene límites, ya que, no solo demuestra habilidad para el kitesurf freestyle, si no también para esta nueva pasión, el Wing Foil; disciplina que practica de manera profesional desde hace un año.

“El Foil siempre lo vi como un deporte que me apasionaba, pero nunca pensé que hoy iba a ser una disciplina en la cual estaría compitiendo a nivel profesional, en busca de una medalla olímpica. Tengo menos de un año practicándolo de manera profesional, y ya estoy compitiendo a nivel élite con personas que tienen más de 10 años en la disciplina”. Agregó Corniel.

En este año 2023, Deury se enfocará más en esta nueva disciplina, con miras a clasificar a los Juegos Olímpicos de París en 2024, y así poder poner en alto la bandera de República Dominicana una vez más, y para ello participará en los eventos más importantes de Foil en el mundo.

Sobre el Wing Foil

Wingfoil es una nueva disciplina de deslizamiento sobre el agua que consiste en volar sobre el agua con la ayuda de un ala (WING) hinchable que se maneja con las manos, y con una tabla con un foil en los pies. El deporte ha evolucionado muchísimos estos últimos años atrayendo a todo tipo de usuarios, desde los kiters y windsurfs que ya saben navegar con viento, hasta usuarios que nunca han practicado ningún deporte con viento, incluyendo personas de todas las edades, complexión y conocimiento del mar.