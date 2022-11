Daddy Yankee y retiro de leyenda del reguetón

Santo Domingo.- La disciplina ha marcado la exitosa carrera artística de Raymond Luis Ayala Rodríguez (Daddy Yankee), algo que le permitió alcanzar los éxitos en el mundo del reguetón, un género muy condenado y criticado, pero que encontró en el artista un gran defensor y mejor exponente.

Este icono de la música mundial, también definido como el “Rey del Reggaeton” por los críticos y sus fanáticos, ha sido visto como una influencia para otros artistas latinos del género.

Daddy Yankee nacido en 1977, en un humilde y conflictivo barrio, Río Piedras, donde la mayoría quería ser narcotraficante, ha servido de inspiración a jóvenes que en esos barrios y caseríos hoy sueñan con ser cantantes. ”En los barrios donde nosotros nacimos, la mayoría queríamos ser narcotraficante, hoy por hoy, yo bajo para los barrios y los caseríos y la mayoría quiere ser cantante, eso para mí vale mucho”, decía Yankee en una entrevista.

El pasado 20 de marzo colgó un video en sus redes para anunciar su retiro, con el siguiente mensaje: “Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta.

Ahora voy a disfrutar con todos ustedes los que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron las llaves para abrir las puertas, para convertir este género en el más grande del mundo.

Le confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabaje para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y los suyos”, anunciado así su gira de despedida y el lanzamiento de su último disco.

“Después de 32 años de carrera, me di cuenta de que necesito vivir”, afirmó el rapero, cantante, compositor, productor discográfico, locutor de radio y empresario, de 45 años.

“Creo que la pandemia fue como alguien obligando al mundo a frenar. Cuando entré este estado reflexivo, pensé: también necesito vivir. Necesito la oportunidad de realmente disfrutar todo lo que he logrado. Estoy saludable, estoy bien, estoy joven”, declaró para la revista Rolling Stone.

De acuerdo con la agenda de presentaciones, unos 90 conciertos marcan la gira de despedida de Daddy Yankee, que se realizará durante seis meses. La misma arrancó el pasado 25 de julio, en Denver, Estados Unidos e incluirá todos sus estados.

Ese recorrido maratónico también se hará por toda América Latina, cerrando con tres grandes presentaciones en su tierra: Puerto Rico, los días 6, 7, 8 de enero del 2023, en el Estadio Hiram Bithorn.

Despedida

—1— El éxito

Daddy Yankee ha ganado 110 premios y más de 300 nominaciones. Ha sido nombrado uno de los “hispanos más influyentes” porr la revista Time y CNN Network. Su carrera se puede resumir sencillamente como una leyenda.

