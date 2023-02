Bárbara Bermudo confiesa entre lágrimas: ‘siento que he tocado fondo con el tema de mi salud’

PEOPLE EN ESPAÑOL – Entre lágrimas y visiblemente vulnerable, Bárbara Bermudo habló abiertamente de las complicaciones de salud que ha sufrido en los últimos 4 años debido a sus implantes de seno.

La presentadora publicó un extenso video en sus redes sociales que grabó hace varias semanas, en el que contó que tras 17 años de haberse hecho la cirugía de aumento de busto y tras dar a luz a Mía y Camila se descuidó y no cambió sus implantes, aclarando que lo recomendable es hacerlo cada 10 años debido al material tóxico que podrían generar las prótesis.

Bermudo dijo que en los últimos 4 años ha vivido una tortura física por los fuertes dolores en su cuerpo y destacó que de los 150 síntomas que se le atribuyen a esta condición, ha sufrido unos 70.

«Estoy grabando este mensaje con la intención de que pueda ayudar a otras mujeres. Aún no me hago la explantación, pero espero que una vez me remueven los implantes mamarios pueda decir que me siento un poco mejor de salud», se le escucha decir al principio del clip.